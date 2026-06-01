Около трехсот талантливых танцоров из Тулы, Киреевска, Москвы, Щёкино и Орла продемонстрировали зрителям и жюри своё высокое мастерство.

Фото Катерины Беловой.

Ежегодная церемония вручения Премии года в рамках Всероссийского конкурса «Пазл-2026» состоялась 31 мая во Дворце культуры «Косогорец».

На сцене было представлено 152 танцевальных номера в самых разных хореографических стилях — от классики до современных уличных направлений.

Все коллективы без исключения выглядели ярко, выразительно и профессионально — настоящий праздник танца!

По итогам 2026 года почётную Премию года разделили между собой два тульских коллектива: ансамбль «Непоседы» и Школа эстрадного балета «Рэмикс».

