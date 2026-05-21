Замминистра образования региона Людмила Сорокина подчеркнула, что в преддверии основного периода госаттестации очень важно, чтобы процедура проведения экзаменов была полностью под контролем.



На совещании обсудили организацию проведения основного периода ЕГЭ и ОГЭ, работу во время экзаменов с информационной системой «Онлайн-сервис общественного наблюдения в ППЭ», который разработан для оперативного реагирования на федеральном уровне на обращения о проблемах в ППЭ от общественных наблюдателей.

«Тульская область в этом году, как и в предыдущие, успешно провела на пунктах проведения экзаменов все всероссийские и региональные тренировочные мероприятия. Можем с уверенностью сказать, что мы готовы к проведению основного периода государственной итоговой аттестации», –подытожила Людмила Сорокина.

В этом году в основном периоде ГИА примут участие порядка 15 тысяч девятиклассников и более 5,5 тысяч одиннадцатиклассников. ЕГЭ в этом году стартует 1 июня, ОГЭ – 2 июня. Дни пересдач для одиннадцатиклассников в этом году установлены 8 и 9 июля.