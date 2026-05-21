«Печальные новости из Тульского экзотариума. Всеобщий любимец капибара Валентин закончил свой земной путь, — сообщили в Тульском экзотариуме. — Наш любимый Валентин (это имя дали ему гости зоопарка, изначально его звали Валенком), скоропостижно тихо покинул нас по естественным причинам. Ему было 9 лет».

В экзотариуме отметили, что для посетителей Валентин был звездой экзотариума. Капибара приехал в Тулу ещё до официального открытия новой экспозиции в Центральном парке, в 2018 году. В этом году ему исполнилось 9 лет.

«Этот возраст для капибары — полноценная жизнь. В природе, где их подстерегают хищники, засухи и болезни, эти животные обычно живут не более четырёх лет. В неволе же, при профессиональном уходе, сбалансированном рационе и стабильных условиях, их век составляет 8–10 лет. Известен лишь один случай доживания этих грызунов до 12 лет», — отметили в тульском зоопарке.