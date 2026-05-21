Полные трибуны, детские секции, новые ледовые арены и команды, за которыми следит уже вся страна.

erid: F7NfYUJCUneTVxVdru8k; Фото АКМ и Алексея Пирязева

За несколько лет хоккей в Тульской области прошёл путь от «спорта для своих» до одного из самых заметных региональных проектов.

19 мая в Бунырево Алексинского района на территории парк-отеля «Шахтёр» прошло выездное заседание Госсовета России по вопросам физической культуры и спорта. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского съезда преподавателей физкультуры и собрало представителей спортивного сообщества со всей страны.

Именно там губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отдельно выделил роль социального партнёрства в развитии хоккея в регионе:

- У нас такой надёжный социальный партнёр, который достаточно серьёзно вкладывается в развитие хоккея. И, собственно говоря, наша команда АКМ Слэдж второй год подряд становится чемпионом Российской Федерации. Поэтому, с моей точки зрения, нет лучшего способа популяризации спорта, чем подобного рода успехи.

За этой фразой уже не просто поддержка отдельного клуба, а целая система, которую в регионе последовательно выстраивают несколько лет.

Ключевым социальным партнёром хоккейного проекта Тульской области стала ГК «Полипласт» под руководством председателя совета директоров Александра Шамсутдинова.Именно при поддержке компании в регионе появилась хоккейная инфраструктура и полноценная вертикаль от детского спорта до профессиональных команд.

Сегодня АКМ — это уже не просто хоккейный клуб, а целая спортивная экосистема: АКМ, молодёжные команды, Академия имени Бориса Михайлова, детско-юношеская школа и АКМ Слэдж, двукратный чемпион России.

За шесть лет существования «Академия Михайлова» превратилась в одну из самых заметных хоккейных систем страны. Три профессиональные команды представляют Тульскую область в различных турнирах, а игроки, ещё недавно выступавшие за молодёжные составы, уже дебютируют на взрослом уровне.

В прошедшем сезоне сразу шесть воспитанников «первой» молодёжной команды Тулы впервые сыграли в ВХЛ за АКМ. Молодёжка Академии Михайлова сохранила место в Золотом дивизионе, успешно прошла плей-инн, обыграв «Академию СКА», и в плей-офф встретилась с действующим чемпионом МХЛ — московским «Спартаком».

АКМ-Юниор провёл лучший сезон в своей истории и до последних матчей боролся за выход в плей-офф. При этом акцент внутри системы делается не на приглашённых игроках, а на развитии собственных воспитанников, которые постепенно проходят все ступени клубной вертикали.

Но, пожалуй, главный символ тульского хоккея сегодня — именно АКМ Слэдж.Команда второй год подряд выигрывает чемпионат России, а сами игроки стали победителями и призёрами международного турнира «Кубок Континента 2025». И это уже история не только про спорт, но и про силу характера, преодоление и возможность возвращаться к полноценной жизни через движение и победу.

При этом хоккей в регионе давно вышел за пределы ледовой коробки.Ледовый дворец Тулы сегодня всё чаще становится настоящей точкой притяжения для болельщиков. Тематические матчи, семейные акции, «Мишкопад», детские игры и всегда полные трибуны — всё это постепенно формирует вокруг хоккея новую городскую культуру.

И, возможно, именно в этом главный эффект, о котором сказал губернатор.

Потому что популярность спорта действительно рождается не из лозунгов и рекламных кампаний. Она появляется тогда, когда дети просят отвести их на хоккей, когда трибуны встают после финальной сирены, а регион начинает чувствовать: у него есть своя команда, свои герои и свой большой спорт.