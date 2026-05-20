Воздух в Центральной прогрелся до +32°, что соответствует климату июньского Средиземноморья. Причина — субтропический воздух из Средней Азии, который принесла антициклональная погода, сообщает центр погоды «Фобос».

Экстремальный температурный режим сохранится на всей территории страны. Среда и четверг в ЦФО — до +32°. Это на 7-9 градусов выше климатической нормы. Еще и осадков нет.

Однако синоптики дают надежду на передышку. Уже в пятницу, 23 мая, в столичном регионе и ближайших областях возможны локальные грозовые дожди, которые собьют температуру до +29°. А в выходные аномалия пойдет на спад: в Москве ожидаются ливни с грозами, и днем будет не выше +23…+24°.