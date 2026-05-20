20 мая специалисты работали в Медвенке и Придорожном. Всего в Пролетарском округе предстоит очистить более 270 гектаров. С каждым годом зоны распространения сорняка сокращаются: например, почти полностью ликвидированы заросли вдоль Веневского шоссе.

Для уничтожения борщевика применяют химическую обработку гербицидами. Используется специальный раствор, который действует только на борщевик и безопасен для других растений.

Там, где позволяет рельеф, сорняк удаляют механически с помощью трактора с мульчером — техника измельчает растение. Также косят и перепахивают землю, чтобы не дать борщевику обсемениться и распространяться дальше.

Эффективность обработки зависит от погоды: лучше всего работать в сухие дни.

Специалисты отмечают: борщевик активно разрастается на участках, за которыми владельцы не следят. Из-за этого заражаются и муниципальные земли. Если жители заметили такие заросли, они могут сообщить о них в управления по территориальным округам — их включат в план работ. Кроме того, очаги выявляют во время объездов территорий.

Всего в этом году в Большой Туле планируют очистить от борщевика Сосновского более 890 гектаров. На эти цели направлено свыше 7,5 млн рублей.