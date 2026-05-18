Бесплатная раздача воды организована с 10.00 до 18.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Октябрьская, 9,
- ул. Марата, 26 / ул. Плеханова,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Жаворонкова / ул. Ф. Энгельса,
- ул. Октябрьская, 95,
- Красноармейский пр., 48 корп. 2.
Также воду будут раздавать с 10.00 до 18.00 часов в точках по продаже безалкогольных напитков «Мой кофе» по следующим адресам:
- пр. Ленина, 125,
- пр. Ленина, 92,
- ул. Металлистов (возле здания Сбера),
- ул. Вильямса, 32,
- ул. Кутузова, 13.
Дополнительная точка выдачи питьевой воды будет организована с 10.00 до 16.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Советской (возле ТЦ «Гостиный двор»).