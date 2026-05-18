Фото Алексея Пирязева.

18 мая отмечается Международный день музеев. Эта дата была учреждена Международным советом музеев ещё в 1977 году с целью подчеркнуть значение и историко-культурное наследие музеев по всему миру. В России в этом году неофициальный праздник пройдёт в 50-й раз. Какие же музейные города страны наиболее привлекательны для путешествий в мае?

Российский сервис бронирования жилья tvil.ru проанализировал города с высокой концентрацией музеев и сопоставил их с популярными направлениями 2026 года. Из рейтинга были исключены Москва и Санкт-Петербург — безусловные лидеры по числу музеев. В итоге первую строчку заняла Казань, Тула — на шестом месте.

Топ-10 самых востребованных музейных направлений в мае:

Казань (Татарстан) — 6174 руб. / 3 ночи*,

Нижний Новгород (Нижегородская обл.) — 6696 руб. / 2 ночи,

Калининград (Калининградская обл.) — 4166 руб. / 4 ночи,

Севастополь (Крым) — 3687 руб. / 4 ночи,

Екатеринбург (Свердловская обл.) — 4433 руб. / 4 ночи,

Тула (Тульская обл.) — 5942 руб. / 2 ночи,

Владимир (Владимирская обл.) — 4719 руб. / 3 ночи,

Псков (Псковская обл.) — 5875 руб. / 2 ночи,

Великий Новгород (Новгородская обл.) — 5156 руб. / 3 ночи,

Суздаль (Владимирская обл.) — 5532 руб. / 2 ночи.

* Указана средняя цена за ночь и средняя продолжительность поездки.