Эта ежегодная мера поддержки вручается уже второй раз по инициативе губернатора Дмитрия Миляева.

Участвовать в отборе могли исследователи, не достигшие 40-летнего возраста, проживающие в регионе и работающие на местных промышленных предприятиях или в тульских вузах.

В номинации «За прикладные разработки и их внедрение в производство» отмечены пять ученых — представителей ТулГУ, Центрального конструкторского бюро аппаратостроения, НПО «Стрела» и Скуратовского опытно-экспериментального завода. Размер премии для каждого — 1 млн рублей. Награда вручена за реально внедренные проекты в сферах информационной безопасности, радиоэлектроники, строительства и оборонной промышленности.

Вторая номинация — «За достижения в исследовательской и преподавательской деятельности» — разделена на две категории: естественные, медицинские, технические науки, а также гуманитарные и общественные науки.

В каждой категории определено по десять победителей. Таким образом, премий удостоены 20 молодых исследователей из Тульского государственного университета, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Размер поощрения — 200 тысяч рублей. Лауреаты представили проекты, связанные с экологией, физикой, химией, биотехнологиями, медициной, пищевой промышленностью и социально-гуманитарными дисциплинами.

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов подчеркнул, что в регионе вопросам развития науки придают особое значение. При поддержке губернатора в рамках Десятилетия науки и технологий власти не только создают условия для исследований и инноваций, но и системно совершенствуют меры поддержки ученых. Это, по его словам, помогает местным исследователям внедрять собственные разработки в производство, способствуя выполнению задач нацпроекта «Молодежь и дети» и достижению технологического лидерства.