Парламент Республики Северная Осетия и Тульская областная Дума будут взаимодействовать по ряду направлений. Среди них:
- совершенствование работы в области законодательного обеспечения социально-экономического развития регионов,
- обсуждение поступающих в представительные органы федеральных законов,
- сотрудничество в реализации нацпроектов, вопросах государственного строительства и местного самоуправления.
- совершенствование парламентского контроля за исполнением законодательства.
Для этого предусмотрены следующие формы совместной работы: обмен информацией, методическими материалами, проведение конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий.