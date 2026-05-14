Сегодня, 14 мая, умер известный тульский радиоведущий и музыкант Денис Архангельский, выступавший под псевдонимом Денис Кораблёв. Ему было 53 года.

Денис Кораблёв был одним из первых диджеев на первой независимой радиостанции Тулы «ВОТ-радио», сотрудничал с телевидением, а до 2024 года работал техническим директором творческого индустриального кластера «Октава». Помимо работы в медиа, Архангельский активно занимался музыкой. Он играл в нескольких тульских группах, а также был техническим директором команды, занимавшейся съемками клипов группы «Ленинград». Информация о причинах смерти и дате прощания пока не сообщается.