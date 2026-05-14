Сегодня в регионе стартует череда событий, объединяющих поколения и создающих новые традиции: конкурсы, фестивали, концерты, мастер-классы и семейные встречи.

14–15 мая во Дворцах бракосочетания Тулы и Новомосковска пройдут «семейные гостиные». Пары разных национальностей поделятся традициями, а в ЗАГСах состоится чествование юбиляров семейной жизни.

15 мая — старт гастропроекта «Семейное счастье»: более 20 заведений предложат блюда по рецептам семьи Толстых и современные семейные ужины. Подробности — на туристическом портале региона визиттула.рф.

В Доме дворянского собрания состоится фестиваль «Тула Пасхальная» с участием лучших хоровых коллективов региона.

В Семейном МФЦ отметят годовщину пункта проката вещей для малышей и наградят «юбилейную» семью.

16 мая в музеях региона пройдут тематические занятия, экскурсии и лекции для всей семьи.

Праздничную неделю завершит финал регионального конкурса-фестиваля «Семья года», который проходит в нашем регионе в 15-й раз!

«В регионе действует нацпроект „Семья“. Узнать о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми можно на сайте семья71.рф или по телефону 129», — сообщил губернатор Дмитрий Миляев.