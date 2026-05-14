В течение месяца под руководством наставников—шеф-поваров тульских ресторанов команды студентов Донского политехнического колледжа и Новомосковского техникума пищевых биотехнологий — партнеров по кластеру ФП «Профессионалитет» в отрасли «Туризм и сфера услуг» создавали авторские кулинарные шедевры.

Ими стали современные интерпретации рецептов «Русской поварни» Василия Левшина — одного из основоположников кулинарной литературы в Тульской губернии и стране.

Так, команда Артема Щербакова, представляющего сеть кофеен «Кофе Культ», приготовила телячью щеку, упаренную в квасе, с гороховой кашей и печёными овощами, а также луковый взвар на гречишном меду с щавелевым муссом на сметане.

Перепела, фаршированного гречкой с лесными грибами, сметанным соусом и колосьями из пшеничной муки с шафраном подали студенты Владимира Ломоносова (ресторан «Симпл»).

Повара во главе с Александром Морозовым, основателем одноименного кулинарного дома, угостили собравшихся репными щами с карасиками и крапивой.

Кушаньем ресторана «Шелест» загородного отеля «Джаст Вуд» стали цыплята в рассольнике.

А мастера под руководством Павла Мельгунова из сети «Салденс» продемонстрировали утиную грудку с соусом кальби, картофельно-трюфельным кремом, равиоли из печеной свеклы с козьим сыром и грецким орехом/из маринованной тыквы с кремом из кураги и попкорном из гречки.

По итогам гастро-шоу каждое из блюд стало победителем в отдельной номинации.

«Гастрономия — одно из наиболее активно развивающихся направлений сферы креативных индустрий Тульской области, — подчеркнула министр туризма Тульской области Елена Мартынова. — Реализация проекта „Тульская кухня. Новое прочтение“ служит возрождению и сохранению нашего кулинарного наследия. В регионе в рамках программы АСИ создан автогастромаршрут „Тула: ПроЕДУ“. А в разрабатываемой по поручению губернатора Дмитрия Миляева стратегии развития отрасли гастротуризм выступает одним из флагманов туриндустрии».

По мнению министра образования региона Оксаны Осташко, подобные начинания стимулируют студентов и выпускников к ведению профессиональной деятельности, являются дополнительным инструментом мотивации и профориентации.

На формирование кадрового потенциала туриндустрии также направлена инициатива «Кадры для туризма», реализуемая в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».