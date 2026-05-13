Сегодня, 13 мая, в Советске межведомственная комиссия под председательством губернатора Дмитрия Миляева рассмотрит и утвердит концепции благоустройства в четырех городах региона. Проекты разработаны для участия во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Конкурс пройдёт в 2026 году.

Щёкинский район представит на конкурс проект «Возрождение. Благоустройство старого парка в г. Щёкино».

Сметная стоимость работ составляет 135 млн рублей. При этом район претендует на федеральный грант в размере 90 млн рублей. Ранее в Щёкино уже благоустроили четыре общественных пространства, но Старый парк до сих пор оставался не у дел.

Глава администрации района Александр Гамбург рассказал о проекте. Пространство парка будет разделено на несколько основных зон, каждый из которых выполняет свою функцию. Зоны будут тематически связаны и с произведениями Льва Толстого, и с шахматной игрой Анатолия Карпова.

«Важной частью проекта является тематический арт-объект „Филипок-щекастик“, созданный по мотивам произведений Льва Толстого „Филипок“. Он отсылает к одной из версий происхождения названия города Щекино — от слова щека», — рассказал Гамбург.

Дмитрий Миляев спросил, не приведёт ли массовая вырубка деревьев к негативным последствиям. Однако Александр Гамбург заверил, что после обновления парка зелёных насаждений станет не меньше, а даже больше.

Тульская область активно участвует в этом конкурсе с 2018 года. В копилке региона 23 проекта-победителя, 20 из которых уже реализовано. В 2026 году будут реализованы 3 проекта — в Суворове, Ясногорске и Белеве.