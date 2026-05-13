На заседании межведомственной комиссии по контролю и координации реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области глава администрации Киреевского района Владислав Галкин рассказал, как будет выглядеть благоустроенный городской парк культуры и отдыха в Киреевске.

«Главная идея — создать современную набережную на берегу реки Олень, сделав парк ещё более уютным и интересным для жителей.

Парк — любимое место отдыха горожан. Берег реки — визитная карточка города и самое популярное место для прогулок и встреч.



В этом году в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ в парке будет благоустроена небольшая зона отдыха.

Жители давно мечтали о благоустроенной набережной, ведь это одно из самых любимых прогулочных мест в городе», — отметил Владислав Галкин.

На данный момент территория для будущей набережной уже подготовлена: берег реки Олень расчищен и выровнен.





Жители Киреевска активно участвовали в создании проекта и предлагали свои идеи. Например, по их пожеланиям на набережной сделают ботанический сад и аллею краеведа. Еще одной изюминкой проекта станет его символ — олененок-проводник.



Дмитрий Миляев вспомнил моменты своего детства, связанные с живописным берегом реки Олень:

«Раньше на берегу реки стояли понтоны, и мы с них прыгали в воду», — рассказал губернатор.