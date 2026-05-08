Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Поликлиники

9 мая — с 9.00 до 15.00,

10 мая — с 9.00 до 15.00,

11 мая — с 8.00 до 18.00.

Во всех поликлиниках будет работать дежурный врач, кабинет неотложной помощи, обслуживаться вызовы на дом, будут работать кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Областные медучреждения

9 мая — с 9.00 до 15.00,

10 мая — с 9.00 до 15.00,

11 мая — с 8.00 до 18.00.

Это детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники можно посмотреть на сайте учреждения.

9-11 мая с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайской, 13, Горбольница № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Лекарственное обеспечение

С 9 по 11 мая в аптеках будут отпускаться льготные лекарственные препараты.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Социальное такси

Будет работать в штатном режиме. Для поездок в пределах Тульской области заявку необходимо подать за 2-10 рабочих дней до предполагаемой даты. Для поездок за пределы региона — за 5-10 рабочих дней и в радиусе 200 километров от границ региона: в федеральные медицинские и санаторно-курортные учреждения, на авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты.

Заявки на поездки принимаются по телефону 8 (4872) 38-46-03 или 8 800 200-52-26 в будние дни с 8.00 до 16.00. Услуги социального такси для жителей с инвалидностью бесплатны.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8 800 4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны центра записи на прием к врачу — 8 800 450−33−03 и +7 (4672) 33-83-77 — работают ежедневно по графику лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.