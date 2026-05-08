В Чернском районе продолжается реконструкция моста через реку Снежедок, рассказали в ГУ ТО «Тулаупрадор».

Дорожники завершили прокладку объездной дороги и установку временных дорожных знаков, собрали временный мост и разобрали старое сооружение.

«Завершено возведение опор и балок пролетных конструкций, устройство соединений», — отметили в ведомстве.

Сейчас рабочие занимаются укладкой тротуарных плит.

Контракт на реконструкцию был подписан в июне 2025 года. Завершение всех этапов намечено на июль 2026 года.