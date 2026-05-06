Садоводам больше не придется собирать собрания и считать доли. Как изменят правила оформления имущества в товариществах?

Росреестр направил в Правительство РФ законопроект, призванный упростить регистрацию прав на имущество общего пользования в садоводческих некоммерческих товариществах.

Благодаря нововведениям садоводы Тульской области смогут сократить временные и финансовые издержки, а также быстрее оформлять передачу такого имущества в эксплуатацию, например для подключения СНТ к газу.

Поправки планируется внести в Федеральный закон № 217-ФЗ, регулирующий ведение садоводства и огородничества. В настоящее время общее имущество СНТ — дороги, инженерные сети, водопроводы, детские и спортивные площадки — оформляется в общую долевую собственность владельцев участков. Это требует проведения общего собрания, подсчёта долей и последующей регистрации в Росреестре, что существенно затрудняет процесс.

Предлагаемый законопроект закрепляет принцип: право собственности на общее имущество товарищества возникает в силу закона сразу после постановки объекта на кадастровый учёт в Росреестре —

по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах. Государственная регистрация права при этом не требуется.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко, «изменения существенно упрощают процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Садоводам больше не нужно будет тратить время на обращение в уполномоченный орган за решением о предоставлении такого участка в долевую собственность. Также не понадобятся процедуры, связанные с проведением общих собраний СНТ, расчётом долей и оформлением прав в Росреестре».

Дополнительно законопроект уточняет порядок изменения границ территории СНТ и включения в его состав новых земельных участков. Для этого потребуется согласие собственников включаемых наделов, что позволит защитить их права и избежать споров относительно содержания общего имущества.