Фото Алексея Пирязева.

9 МАЯ

Площадь Ленина

10.00. Парад Победы.

12.00. Акция «Кино на передовой». Трансляция фильма «Небесный тихоход», 1945 г., «Ленфильм».

15.00. Концертная программа «Дневник памяти» при участии конного клуба.

16.00. Акция «Кино на передовой». Трансляция фильма «В шесть часов вечера после войны», 1944 г., «Мосфильм».

17.00. Праздничный концерт «Победный май».

18.55. Всероссийская акция «Минута молчания».

19.00. Патриотическая акция «Синий платочек». Праздничный концерт «Победный май».

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2.

12.00. Праздничный концерт «Честь и славу предков умножаем». На сцену выйдут народные хореографические ансамбли «Фламинго» из Донского, «Вернисаж» из Богородицка, «Аэлита» из Новомосковска, народные вокальные ансамбли «Малина» из Узловой, «Русь» из Белева, народный фольклорный ансамбль «Горница» из Теплого, хореографический коллектив «Притяжение» из Веневского района, солист, участник СВО Рустам Доскиев из Богородицка и образцовая студия эстрадного вокала «Счастливый день» из Щекина. Тулу представят народные и образцовые ансамбли танца «Хорошее настроение», «Варенька», «Непоседы», народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод», арт-группа «Клавир», народный фольклорный ансамбль ложкарей «Карусель», образцовая вокально-хоровая студия «Звонкие капельки» и музыкальный театр «Эполет» ТулСВУ, вокальный дуэт Иван Кошелев и Анна Васенина, солистка Светлана Филатова, семейный дуэт Валентина и Александр Ененко.

Вход свободный.

Стенд национального центра «Россия»

12.00. Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: акция «Георгиевская лента», ярмарка «Сделано в Тульской области», концертная программа, полевая кухня.

Площадь Победы

12.00. Трансляция песен военных лет.

14.00. Иммерсивный маршрут-квест «Свет Победы на проспекте». Концертная интерактивная программа «На переднем крае».

20.00. Световая инсталляция «Лучи Победы».

Тульский кремль

16.00. Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича. Исполняет Тульский филармонический симфонический оркестр, дирижёр Иван Никифорчин.

Казанская набережная

12.00. Творческий проект «Эхо Победы в наших сердцах».

14.00. Гала-концерт победителей городского конкурса исполнителей песен, созданных в период Великой Отечественной войны, среди школьников.

16.00. Молодежный патриотический квест «Кукушка».

18.00. Праздничный концерт Губернаторского духового оркестра.

18.55. Всероссийская акция «Минута молчания».

19.00. Праздничный концерт «И помнит мир спасенный».

«Ликерка-Лофт»

Тула, пр. Ленина, 85.

11.00. Концертная программа «Песни военных лет».

12.00. Танцевальная площадка «Танго Победы».

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Главная сцена

12.30. Концерт.

17.00. Кавер-группа «Балалайка 62».

18.00. Концерт кавер-группы «Неон».

Фонтанная площадь

13.00. Шоу «Тропа героев».

13.00. Фотобудка.

13.00. Интерактивные зоны по сборке-разборке оружия.

Большой круг

12.30. Концертная программа и шоу «Русские богатыри».

15.00. Концерт кавер-группы KRAVA.

Ротонда

14.00. Концерт Губернаторского духового оркестра.

Площадка «Чудо-дерево»

16.00. Анимационная программа «Курс молодого бойца».

16.00. Аквагрим.

Комсомольский парк

Эстрада

14.00-17.00. Концертно-развлекательная программа.

Детский городок

15.00-17.00. Анимационная программа «Курс молодого бойца».

15.00-17.00. Аквагрим.

Парк «Патриот-Тула»

14.00, 16.00. Праздничная экскурсия «Путь к Победе».

15.00. Мастер-класс по оказанию первой помощи в боевых условиях.

В течение дня показ видеопроекта «Помните».

Пролетарская набережная

22.00. Салют Победы.

10 и 11 МАЯ

Ремесленный двор «Добродей»

12.00-16.00. Праздник «На переднем плане».

10 мая за участие в активностях гости смогут получить жетоны, которые станут билетами на участие в арт-галерее «Плакаты военных лет» в качестве художника. Созданные постеры дополнят экспозицию, в которой представлены копии знаковых агитационных плакатов 1941–1945 годов.

В эти дни в Кустарном антимузее пройдут мастер-классы по росписи сумки-шопера «Я помню! Я горжусь!» и созданию «Символа нашей Победы».

В Тульской кузне можно будет попробовать себя в ковке и отчеканить монету старинным способом, посмотреть мастер-шоу по гравировке «Солдатская ложка».

В Потешной слободе гостей ждут традиционные деревянные игры. О вкладе в Победу солдат разных национально-стей расскажет фотовыставка «Галерея единого подвига» с аудиогидом.

Музейно-выставочный комплекс «Тульский резной наличник» пригласит на занятие по пирографии «Огонь памяти» и мастер-класс «Голубь мира».

11 мая — интерактивная площадка «По следам героев». Гостей ждёт полоса препятствий в стиле военных тренировок: узкие проходы, переправы, укрытия и задания на скорость.

Новомосковск

7 МАЯ

Городская площадь

11.00. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы.

МБДОУ № 33, ул. Есенина, 3-а

11.00. Концерт «И вновь поем тебе, Победа!» Выступают ученики Детской школы искусств.

Новомосковская детская художественная школа

Ул. Дзержинского, 18/29, 4-й этаж.

Городской конкурс-выставка детского и юношеского творчества «Эхо войны и память сердца».

8 МАЯ

ДК железнодорожников

Ул. Мира, 15-б.

17.00. Музыкальный вечер, посвященный Дню Победы. Стихи и выступления творческих коллективов, посвященные подвигам русских солдат и героям тыла.

9 МАЯ

Село Спасское

9.45. Сбор и шествие от Спасского СДК к Братской могиле.

10.30. Митинг на Братской могиле.

11.00. Детская программа «Память живет вечно»: смотр строя и песни; выставка детских работ; мастер-классы коллективов прикладного творчества; выступление молодежной группы «Вода для утюга».

На площади: солдатская каша, батуты, сладкая вата.

