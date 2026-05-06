Турнир собрал свыше 2000 участников из 30 стран и 36 регионов страны.

В Москве завершились международные старты, чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «кобудо».

Воспитанники тульской спортшколы «Олимп» уверенно заявили о себе, завоевав сразу несколько наград:

на международных соревнованиях Максим Авдошин стал лучшим среди мужчин в состязаниях с духовой трубкой;

Вячеслав Бессуднов взял «бронзу» у юниоров;

в поединках кумитэ-предмет (нунчаку) победу одержал Рахманбек Таибов, а серебро у Владислава Смирнова;

в командных выступлениях туляки дважды поднялись на высшую ступень пьедестала.

На чемпионате России Максим Авдошин подтвердил высокий уровень, став чемпионом страны сразу в двух дисциплинах — это уже его шестая победа. Также в копилке региона — серебро Марии Осокиной и бронза Ирины Трофимовой.

В первенстве России отличился Остап Кондратьев: он выиграл абсолютную категорию и командные бои. Осенью спортсмен представит Россию на первенстве Европы в Бельгии. Призовые места также заняли Виктория Ханина и Владислав Смирнов.