В Туле проходит акция «Парад у дома Ветерана». Сегодня, 5 мая, торжественное мероприятие состоялось во дворе ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города-героя Тулы Ивана Васильевича Федосеева.

Ему 99 лет. Он прошёл всю войну, имеет четыре боевых ранения. После войны, с 1963 по 1972 год, служил в 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии. За свою службу он совершил 1525 прыжков с парашютом и является мастером парашютного спорта.

Ветерана поздравили с наступающим Днём Победы военнослужащие той самой 106-й дивизии, учащиеся ЦО № 20, представители администрации города и ветеранских организаций.

Для героя провели торжественный марш, а школьники исполнили танец и спели песни военных лет.

Акция в Туле охватит семь участников Великой Отечественной войны. Героев будут чествовать по месту жительства. К поздравлениям присоединятся военнослужащие 106-й дивизии, студенты, школьники и представители власти.