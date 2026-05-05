Об этом стало известно на встрече губернатора Миляева с руководителями поисковых отрядов.

Инициатором предложения выступил председатель координационного совета поискового молодёжного центра «Искатель» Сергей Никонов. Он отметил, что сейчас поисково-педагогические экспедиции организуются редко: мешает нехватка инвентаря и трудности с получением грантов на подобные проекты.

Губернатор отметил, что сейчас к палаточным лагерям предъявляется много требований относительно безопасности детей и качества их питания, также по линии Роспотребнадзора, МЧС. И организация палаточного лагеря — дело непростое, но взять вопрос в проработку было бы хорошо, тем более что опыт у региона есть.

И если уж говорить о палатках, то о современных, благоустроенных, с туалетами и душем. Тем более опыт других регионов показывает, что все возможно.

«У нас уже есть стационарные действующие оздоровительные лагеря с „палаточными уголками“, вполне пригодные для этого. Конечно, полноценного размещения в палатках там пока нет, но для профильных смен такой формат можно было бы рассмотреть», — сказал губернатор.

Министр образования Оксана Осташко предложила заложить в бюджет на 2027 год средства на организацию палаточных лагерей в регионе.