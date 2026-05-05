Сегодня, 5 мая, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проводит встречу с руководителями поисковых отрядов в парке «Патриот». Во встрече участвуют командиры региональных отрядов, осбуждают их работу и планы.

В ходе встречи губернатор предложил внедрить новый модуль в региональную программу «Герой 71» под названием «Реализуй себя в поисковом деле». Инициатива связана с растущим интересом ветеранов специальной военной операции к поисковой работе.

«Я думаю, что это будет интересно для многих ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, а их пример станет положительным примером для молодежи», — отметил губернатор.