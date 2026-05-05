В Тульской области появится новый региональный праздник — День поисковика. С таким предложением выступил Дмитрий Миляев на встрече с представителями региональных поисковых отрядов в «Патриоте».

«Поскольку на федеральном уровне День поисковика не установлен, то, соответственно, вместе с вами мы принимаем решение об учреждении такого регионального праздника — День поисковика», — сообщил губернатор.

Также по инициативе Дмитрия Миляева для детей и молодежи, участвующих в поисковом движении, установят региональный знак отличия «Юный поисковик».