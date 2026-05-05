Операторы «телефона доверия губернатора» в апреле приняли 7 тысяч звонков от жителей, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Одна из самых популярных тем прошлой недели — отключение света из-за плановых работ или коммунальных аварий. Также в топ вошли вопросы благоустройства и здравоохранения.
Оставить заявку на восстановление электроснабжения можно:
- ЕДДС муниципалитета для жителей многоквартирных домов
- «Тульские городские электрические сети» 8 (4872) 74-93-50 для частного сектора Тулы
- «Тулэнерго» 8 800 220-02-20 для частного сектора в районах Тульской области.