С 8 мая на ул. Мира, 27 начнет работу новый формат военного музея. Обновленный Музей передовой — филиал ТИАМа, где историю не рассматривают, а чувствуют.

Иллюстрация - фрагмент проекта новой экспозиции Музея передовой, предоставлен ТИАМ

Как всё начиналось

В 2007 году в поселке Ленинский по инициативе тогда еще главы администрации Михаила Иванцова и руководителя молодежного поискового центра «Искатель» Олега Золотарёва открылся Музей обороны Тулы. Идея родилась из выставок 2000 и 2005 годов, построенных на реальных находках с полей сражений. Коллекция быстро стала уникальной для региона: вещи солдат, поднятые из земли под Тулой, Чернью, Арсеньевым и Белевом. Главные вехи экспозиции — оборона Тулы в 1941 году и бои 1942–1943 годов на северном фасе Курской дуги.

После присоединения Ленинского района к городу в 2015 году музей стал частью ТИАМа, а в 2022-м получил имя «Музей передовой». Сейчас в фондах — более тысячи предметов: оружие, амуниция, личные вещи красноармейцев и солдат вермахта. В апреле 2024-го площадку в Ленинском закрыли, экспонаты переехали в центр Тулы.

Новая философия: не лекция, а встреча

Главное изменение — в подходе. ТИАМ уходит от громких батальных сцен. В центре внимания — частные судьбы, о которых шепчут фронтовые вещи. Чтобы их услышать, нужна тишина.

Архитектор Игорь Апарин (ранее уже работал с ТИАМом над преображением цоколя Дома Белявского) создал на Мира, 27 «монументальный реликварий» — многоярусное хранилище в полумраке. Экспонаты застыли в нишах, между ними исчезает дистанция времени. Создатели называют это встречей с «веществом памяти» и возможностью перейти внутренние границы, чтобы понять то, о чем забывать нельзя.

Игорь Апарин — основатель студий «KONTORA» (2011–2018) и «NOYD короткийметр» (с 2019), выпускник СГАСУ. Работал в бюро Buromoscow, Speech, Bernaskoni practice. С 2011 года ведет собственную практику.

