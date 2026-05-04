Подрядчик обследует все крупные реки региона и спрогнозирует развитие негативных процессов, влияющих на их состояние.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области заключило контракт с подрядчиком на проведение мониторинга состояния рек в регионе. Специалисты обследуют Красивую Мечу, Волоть, Оку, Упу, Дон, Шиворонь, Осетр, Любовку, Беспуту и соберут следующую информацию:

данные о состоянии дна,

характеристики берегов,

данные о водоохранных зонах,

состояние и изменение состояния водоохранных зон,

данные наблюдений за режимом использования зон затопления и подтопления,

данные о загрязнении донных отложений водных объектов,

данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями).

Результаты обследования будут переданы в министерство. Мониторинг продлится до 1 ноября 2026 года. Цена контракта – 426,5 тыс. рублей, что меньше более чем в два раза относительно первоначально заявленной цены.