Фото правительства Тульской области.

Сегодня, 29 апреля, в Тульском музее оружия прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы».

Открывая мероприятие, замгубернатора Алексей Давлетшин передал поздравления от имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Он отметил, что инициатива принадлежит самим жителям и отражает стремление сохранить память о подвиге женщин времен Великой Отечественной войны.

Участники вспомнили, что синий платочек служил символом надежды и тепла для ушедших на фронт мужчин. В современных условиях, по словам чиновника, ситуация схожа: тысячи тулячек помогают бойцам, находящимся на линии огня.

«Тульская область — это большая волонтёрская семья: бизнес, предприятия, общественные организации, волонтёры и дети регулярно сообща собирают помощь для бойцов. Тула — это арсенал и щит российской армии. Мы делаем всё, чтобы нашим бойцам было легче прийти к победе, которую все мы ждём», — подчеркнул Алексей Давлетшин.

В завершение мероприятия прошел концерт с участием волонтеров и ветеранов боевых действий. Для гостей мероприятия также работала музейная экспозиция Тульского патронного завода, выставка тульских самоваров Машзавода «Штамп» и арт-выставка авторских платков «Русская земля».