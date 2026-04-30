Традиционно в Туле 9 мая в 10:00 пройдёт военный парад в есть очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в Параде, а также в возложении цветов — на воинском кладбище и на 9 километре на Московском шоссе — на высоком уровне приглашено 40 военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

«Доставлены с Московского военного округа парадные ЗИЛы для командования тульским гарнизоном. Согласно указанию командующего Московского округа, парад 9 мая состоится в составе пеших парадных расчётов», — сообщил в ходе оргкомитета «Победа» Анатолий Максиков, министр по региональной безопасности Тульской области.

Он отметил, что в рамках исполнения поручения губернатора, парадным расчётам, которые будут участвовать в Параде Победы, присвоены имена героев-участников Тульской оборонительной операции.