«Благоустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов традиционно уделяется особое внимание. Все они должны быть приведены в порядок к 9 Мая», — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев на заседании оргкомитета «Победа».

Министр по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков рассказал, что обновление памятных мест стартовало еще в марте.

«За всеми объектами по вашему поручению были закреплены ответственные организации и им даны указания. По состоянию на сегодня произведен осмотр мемориальных комплексов и захоронений во всех муниципальных образованиях. Недостатки выявлены в Алексинском, Тепло-Огаревском, Суворовском, Каменском, Куркинском Дубенском районах и пос. Новогуровском. Главам направлены уведомления о необходимости провести работы до 7 мая», — сообщил Анатолий Максиков.