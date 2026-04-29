В Туле приступили к ремонту четырех участков дорог общей протяженностью более 5 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость ремонта превысит 720 миллионов рублей.

Первым объектом стал участок улицы Новомосковской. Дорожники снимают старый асфальт, а затем уложат два слоя нового покрытия. Помимо этого, специалисты обновят тротуары, оборудуют современные остановки, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

«На Красноармейском проспекте и ул. Галкина будет применена технология, как и в прошлом году. Асфальтовый срез будут увозить на завод, перерабатывать и привозить обратно для укладки в основание дорожной одежды для усиления ее характеристик», — рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин.

Ремонт проспекта начнут в конце мая — начале июня.

Велодорожку на Красноармейском проспекте расширят и отделят от пешеходной зоны. А на перекрестке с улицей Лейтейзена появятся диагональные пешеходные переходы.

Работы по ремонту улиц Галкина и Ряжской планируют завершить до конца сентября текущего года.