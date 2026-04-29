Основной период единого госэкзамена в 2026 году стартует 1 июня. Сохраняется привычная структура, но внесены изменения в оценивание ряда предметов, пишут «РБК».
Министерство просвещения утвердило новые минимальные баллы для поступления в университеты. Некоторые показатели выросли:
- физика: с 39 до 41 балла;
- история: с 36 до 40 баллов;
- информатика: с 44 до 46 баллов;
- иностранный язык: с 30 до 40 баллов;
- биология: с 39 до 40 баллов;
- химия: с 39 до 40 баллов.
Остальные предметы сохраняют прежние границы.
ЕГЭ по русскому языку
- Минимальный балл для получения аттестата — 24, для поступления в вузы — 40.
- Минимальный объем сочинения — 150 слов, иначе работа получает нулевой балл.
- Задание № 7 теперь оценивает любые грамматические ошибки, а не только морфологические.
- Допускается одна-две логические неточности в сочинении без потери балла.
ЕГЭ по литературе
- Минимальный балл для сдачи — 32, для вузов — 40.
- Баллы за сопоставительные задания снижены с 8 до 7.
- Максимальная оценка за сочинение увеличилась с 18 до 20 баллов благодаря отдельному пункту за фактологическую точность.
ЕГЭ по информатике
- Минимальный балл для вуза увеличился с 44 до 46.
- Форматы файлов заданий изменены на open-source стандарты (.ods, .odt, .txt).
ЕГЭ по истории
С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления.