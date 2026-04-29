Основной период единого госэкзамена в 2026 году стартует 1 июня. Сохраняется привычная структура, но внесены изменения в оценивание ряда предметов, пишут «РБК». 

Министерство просвещения утвердило новые минимальные баллы для поступления в университеты. Некоторые показатели выросли:

  • физика: с 39 до 41 балла;
  • история: с 36 до 40 баллов;
  • информатика: с 44 до 46 баллов;
  • иностранный язык: с 30 до 40 баллов;
  • биология: с 39 до 40 баллов;
  • химия: с 39 до 40 баллов.

Остальные предметы сохраняют прежние границы.

ЕГЭ по русскому языку

  • Минимальный балл для получения аттестата — 24, для поступления в вузы — 40.
  • Минимальный объем сочинения — 150 слов, иначе работа получает нулевой балл.
  • Задание № 7 теперь оценивает любые грамматические ошибки, а не только морфологические.
  • Допускается одна-две логические неточности в сочинении без потери балла.

ЕГЭ по литературе

  • Минимальный балл для сдачи — 32, для вузов — 40.
  • Баллы за сопоставительные задания снижены с 8 до 7.
  • Максимальная оценка за сочинение увеличилась с 18 до 20 баллов благодаря отдельному пункту за фактологическую точность.

ЕГЭ по информатике

  • Форматы файлов заданий изменены на open-source стандарты (.ods, .odt, .txt).

ЕГЭ по истории

С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления.