Рассказываем, что теперь будут требовать при поступлении.

Фото Алексея Пирязева.

Основной период единого госэкзамена в 2026 году стартует 1 июня. Сохраняется привычная структура, но внесены изменения в оценивание ряда предметов, пишут «РБК».

Министерство просвещения утвердило новые минимальные баллы для поступления в университеты. Некоторые показатели выросли:

физика : с 39 до 41 балла;

история : с 36 до 40 баллов;

информатика : с 44 до 46 баллов;

иностранный язык : с 30 до 40 баллов;

биология : с 39 до 40 баллов;

химия : с 39 до 40 баллов.

Остальные предметы сохраняют прежние границы.

ЕГЭ по русскому языку

Минимальный балл для получения аттестата — 24, для поступления в вузы — 40.

Минимальный объем сочинения — 150 слов, иначе работа получает нулевой балл.

Задание № 7 теперь оценивает любые грамматические ошибки, а не только морфологические.

Допускается одна-две логические неточности в сочинении без потери балла.

ЕГЭ по литературе

Минимальный балл для сдачи — 32, для вузов — 40.

Баллы за сопоставительные задания снижены с 8 до 7.

Максимальная оценка за сочинение увеличилась с 18 до 20 баллов благодаря отдельному пункту за фактологическую точность.

ЕГЭ по информатике

Минимальный балл для вуза увеличился с 44 до 46.

Форматы файлов заданий изменены на open-source стандарты (.ods, .odt, .txt).

ЕГЭ по истории

С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления.