30 апреля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел третье заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы региона, практически все этапы подготовки к празднованию Дня Победы завершены.

«День Победы — особая дата для всей страны. Это наш священный праздник, символ мужества, стойкости, беззаветной любви к Родине и единства нашего огромного многонационального народа. Наш священный долг — хранить память о подвиге предков и передавать её внукам и правнукам. В предстоящие праздничные дни мы обязаны обеспечить высокий уровень организации всех мероприятий», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Парад Победы

Министр по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков доложил, что согласно указаниям командующего Московским военным округом, парад Победы в Туле пройдёт в составе пеших парадных расчётов.

В год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия героической обороны Тулы принято решение о присвоении имен героев Тульской оборонительной операции парадным расчетам.

По традиции в параде Победы в городе оружейников примут участие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Для командования Тульским гарнизоном парадные ЗИЛы доставлены в Тулу.

Во время проведения военного парада сводный оркестр Тульского гарнизона исполнит парадное дефиле и попурри из песен военных лет. Также будет организовано театрализованное представление.

Жители Тульской области смогут посмотреть парад Победы в прямом эфире телеканала «Первый Тульский».

Для зрителей парада Победы будет установлено шесть трибун на 1421 место. Приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны. Это герои РФ, герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Все они уроженцы Тульской области.

Большую часть трибун займут ветераны боевых действий — участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО, дети погибших бойцов.

Также на парад приглашены военные медики, представители казачества, ветеранских организаций, муниципальных образований, поискового движения, ребята из города Горловки Донецкой Народной Республики.

В этом году зрителями парада станут представители населенных пунктов и городов, которым присвоены почетные звания Тульской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Памятные медали

По поручению Дмитрия Миляева учреждена памятная медаль «Участнику парада Победы в городе-герое Туле», которая будет вручаться участникам парада, а также лицам, принимавшим активное участие в его подготовке и проведении.

«Бессмертный полк»

Региональный координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Елена Гребнева рассказала о форматах проведения шествия в Тульской области.

Так, для участников Великой Отечественной войны ведомственные оркестры, суворовцы, кадеты, юнармейцы и лучшие творческие коллективы проведут торжественные «Парады у дома ветерана». В этом году они пройдут в 11 районах области.

9 мая на всех общественных пространствах будут звучать «45 песен Победы» в исполнении туляков и жителей других регионов страны. На медиапанелях будут транслироваться портреты ветеранов — жителей Тульской области. Окна домов и учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики украшены символами Великой Победы и портретами ветеранов.

Традиционные в регионе «Линейки Победы» состоятся в детских садах, колледжах и школах. В 2026 году к этой инициативе присоединятся вузы. Линейки будут завершаться тульским гимном «Бессмертный полк» и «Разговорами о важном».

Подведены итоги VI конкурса эссе «У них в судьбе была война…». Победителями и призерами стали 45 школьников и студентов. В этом году были введены две новые номинации — «Оружейная столица России», приуроченная к 15-летию официального празднования Дня оружейника, и «Воинская доблесть Тульской области», посвященная 85-летию Тульской оборонительной операции.

Уже сегодня туляки могут написать историю о своем фронтовике и разместить ее в социальных сетях под хештегом мой #БессмертныйПолк71. В рамках акции «Герои в сердце» на все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, жители региона могут прийти с фотографией героев своей семьи, разместив ее прямо у самого сердца.

Дмитрий Миляев поручил главам администраций муниципальных образований держать на личном контроле организацию и проведение мероприятий.

Турмаршруты

На заседании обсудили организацию туристических маршрутов, приуроченных к празднованию Дня Победы. Министр туризма Тульской области Елена Мартынова представила ряд тематических проектов. Так, один из популярных тульских гидов реализует авторскую экскурсию «История Битвы за Тулу». Она проводится на экскурсионном автобусе. Маршрут включает поездку по Туле и посещение мемориалов на площади Победы, Защитникам неба Отечества, памятных знаков, обозначающих передний край обороны города.

Героическим страницам истории Тулы посвящен ряд туристических программ от тульских и московских туроператоров.

В этом году запланирован запуск патриотического проекта — исторического путешествия на трамвае по местам, связанным с обороной Тулы. Внутри вагона разместят QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут прослушать аудиоистории о подвигах туляков и ключевых событиях тех лет.

Благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов

Губернатор подчеркнул, что все объекты должны быть в достойном состоянии и обратил внимание на важность организации дежурств 8 и 9 мая на мемориальных комплексах.

За шефствующими организациями закреплены все мемориалы и памятники времён Великой Отечественной войны в каждом муниципальном образовании Тульской области. Сотрудники районных администраций, работники предприятий и учреждений, инициативные жители, юнармейцы и волонтеры привели в порядок воинские захоронения в рамках проведённого в регионе месячника чистоты.

В дополнительном внимании по обеспечению безопасности в период праздничных мероприятий на майские праздники нуждаются 745 объектов памяти Великой Отечественной войны.

На протяжении подготовительных мероприятий и в праздничные дни к дополнительной охране памятников будет привлечено 247 дружинников — добровольцев, 635 сотрудников администраций муниципальных образований. 48 объектов находятся под постоянным видеонаблюдением.

Дмитрий Миляев напомнил, что 9 мая на всех мемориалах и воинских захоронениях в регионе должны быть живые цветы.

Подарочные наборы для участников СВО

В День Победы важно уделить внимание современным защитникам Отечества — участникам специальной военной операции. По поручению Дмитрия Миляева участники СВО из Тульской области получат подарочные наборы. Они будут доставлены бойцам в преддверии праздника. В преддверии Дня Победы зону СВО отправится гуманитарный конвой, который будут сопровождать волонтеры, представители партии «Единая Россия» и народных полков.

Губернатор поручил министерству внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области передать для воинских частей открытки со словами напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны.

«Забота о наших ветеранах — самое главное. Прошу уделять им внимание не только 9 Мая, но и в течение всего года», — отметил Дмитрий Миляев.

Безопасность

Глава региона обратил особое внимание на вопрос обеспечения безопасности во время проведения парада Победы и других праздничных мероприятий.

По словам Анатолия Максикова, работа по обеспечению безопасности включает в себя несколько направлений: недопущение нарушений общественного порядка; противодействие угрозам террористической направленности; противопожарная безопасность и проведение эвакуационных мероприятий. Для решения этих задач организовано взаимодействие с силовыми структурами.

Правительство Тульской области приняло решение о необходимости минимизации использования пиротехнических изделий, а также о проявлении бдительности с целью недопущения провокаций и террористических актов в период с 1 по 9 мая.

Меры связаны с усилением охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях.