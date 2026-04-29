Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Центре образования № 3 Тулы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь бывшего сотрудника органов внутренних дел, участника специальной военной операции, старшего сержанта Дмитрия Ральцева. Он погиб при исполнении воинского долга в 2024 году.

Дмитрий Ральцев — уроженец Тулы. Свой путь служения Родине он начал в 1994 году в рядах Вооруженных Сил РФ. Сразу после демобилизации в 1996 году он принял решение связать свою жизнь с защитой правопорядка и поступил на службу в патрульно-постовую службу (ППС).

За годы службы в ППС зарекомендовал себя как мужественный и надежный сотрудник. В его послужном списке пять длительных командировок в Северо-Кавказский регион для участия в контртеррористических операциях, где он получил статус ветерана боевых действий. В 2016 году он вышел в отставку по выслуге лет.

С началом специальной военной операции Дмитрий Ральцев трижды отправлялся на фронт в качестве добровольца. За проявленный героизм, исключительную отвагу и самоотверженность он был удостоен высокой государственной награды — четырех орденов Мужества.

«Для нас Дмитрий Владимирович всегда был примером верности Присяге и служебному долгу. Всю свою трудовую деятельность в органах он провел „на переднем крае“ — в патрульно-постовой службе. Его подвиг на полях СВО стал продолжением того пути воина и защитника, который он выбрал еще юношей», - отметил командир ОБ ППСП УМВД России по г. Туле Евгений Титов.