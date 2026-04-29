В Туле на одном из крупных промышленных предприятий прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

По легенде, в компрессионном цехе произошла разгерметизация трубопровода с выбросом аммиака, что привело к взрыву газовоздушной смеси и возгоранию. Взрывной волной были повреждены помещения цеха и цистерна с аммиаком.

К ликвидации условной ЧС привлекли силы по повышенному рангу — более 15 единиц техники. Пожарные провели разведку, эвакуировали пострадавших, оказали первую помощь и приступили к тушению.

Также были отработаны действия по орошению аммиачного облака, дегазации и устранению утечки. Спасатели применяли современную технику и отрабатывали взаимодействие подразделений, включая безопасную расстановку сил и выбор маршрутов.

По итогам учений провели разбор действий всех участников.