Им снова стал Руслан Тесаков.

Накануне, 28 апреля, в парке «Патриот-Тула» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светланы Воскресенской, за последний год в регионе выросло число легальных перевозчиков, что говорит о доверии пассажиров и ответственном подходе самих водителей.

В этом году за звание лучшего боролись 25 водителей, в том числе женщины. Участникам предстояло:

ответить на вопросы по правилам дорожного движения и нормативным актам;

показать знания по оказанию первой помощи при ДТП;

продемонстрировать практические навыки вождения.

На автодроме водители выполняли 8 упражнений по маневрированию. Одним из самых зрелищных испытаний стала проверка на плавность вождения: участникам нужно было проехать дистанцию со стаканом воды на крыше автомобиля, не расплескав ни капли.

Победу вновь одержал Руслан Тесаков. Именно он будет защищать честь Тульской области в финале Всероссийского конкурса.