Анна Кульнева из почтового отделения 301123 (село Зайцево) стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон» в Тульской области. Она обошла 45 участников и представит регион на федеральном этапе в Москве.

Анна работает почтальоном семь лет и обслуживает около 20 ближайших сёл и деревень. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

С 4 по 25 мая во «ВКонтакте» пройдет общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон» среди заявок, отобранных региональными комиссиями. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

