28 апреля губернатор Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», которое прошло в режиме ВКС. Участники обсудили совершенствование механизмов обеспечения жильем и доступность транспортной инфраструктуры для семей с детьми.

Участие в заседании комиссии необходимо для синхронизации региональной политики с федеральной стратегией в сфере семьи и демографии.

Поддержка семей в регионе

В Тульской области выстроена комплексная система жилищной поддержки семей с детьми — от единовременных выплат многодетным и молодым семьям до компенсации найма жилья и специальных скидок от застройщиков.

Регион готов тиражировать успешные практики и учитывает адресность, справедливость и стимулирование ранних рождений.

В Тульской области с 2025 года введена единовременная выплата в размере 1 млн рублей для женщин, родивших в 2025-2026 годах до 25 лет второго ребенка; до 28 лет третьего ребенка, а также третьего и четвертого ребенка в случае рождения двойни. Выплата может быть направлена, в том числе на улучшение жилищных условий. В этом году 87 молодых мам получили справки о праве на реализацию выплаты и уже 10 из них направили выплату на улучшение жилищных условий семьи.

Кроме того, в регионе предусмотрена единовременная выплата на погашение ипотеки семьям при рождении после 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка в размере 1 млн рублей. В 2025 году такой выплатой воспользовались 322 семьи, в 2026 году выплату планируется предоставить 350 семьям.

Еще одной дополнительной мерой, направленной на улучшение жилищных условий, является региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Многодетным семьям Тульской области, воспитывающим пять и более детей, в которых один из членов семьи состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении, предусмотрена выплата на приобретение жилья.

Жилищная помощь

С 2026 года скидки на покупку жилья предоставляют застройщики. Женщины, родившие второго ребенка до 25 лет или третьего и последующих до 28 лет, получают скидку 7% от стоимости квартиры от 350 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Для всех остальных женщин, родивших детей, начиная с 2026 года, предусмотрена фиксированная скидка 300 тысяч рублей при покупке жилья в новостройках Тульской области.

Действуют специальные ипотечные программы: совместно с вузами и Фондом ипотечного кредитования запущена региональная ипотека для молодых ученых; семьи с детьми, где родители – студенты очной формы обучения в вузах региона, смогут на льготных условиях приобрести жилье в новостройках.

Прорабатывается введение региональной семейной ипотеки, чтобы молодые семьи с детьми могли приобретать жилье на еще более выгодных условиях.

Молодым семьям (супруги до 35 лет) предусмотрена ежемесячная денежная компенсация за наем одного жилого помещения. В 2025 году компенсацию получили 47 молодых семей.

Цифровой ID

Также на совещании обсудили вопрос использования жителями цифрового удостоверения многодетной семьи при приобретении авиа- и ж/д билетов.

В Тульской области реализована возможность использования сервиса «Цифровой ID» в качестве альтернативного способа подтверждения льготного статуса студента (в том числе из многодетной семьи) при приобретении билетов в пригородном и междугородном автобусном сообщении, а также на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении.