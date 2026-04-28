4 мая на Центральном стадионе в Туле «Арсенал» сыграет с волгоградским «‎Ротором». В связи с этим на части улиц временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничения коснутся участков от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина по ул. Жаворонкова, от ул. Жаворонкова до проезда Тимирязева по ул. Мориса Тореза, от ул. Н. Руднева до пр. Ленина по ул. Агеева.

На указанных участках 4 мая с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, а с 08.00 до 22.00 — ограничено движение всех видов транспорта.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании поездок.