По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля с 21.00 до конца суток 28 апреля в регионе усилится западный ветер порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по тел. «01» или с мобильного — «112».

