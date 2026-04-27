Муниципальные депутаты города Новомосковска провели дружеский футбольный матч с делегацией из Горловки. В составе команды гостей были и тренеры, и юные футболисты. Об этом рассказал глава МО Новомосковск Алексей Платонов в соцсетях. Итог игры — 3:3.

«В прошлом году губернатор Тульской области Дмитрий Миляев стал Почётным гражданином города Горловка. И в целом, Тульская область давно оказывает содействие ДНР. Правительство нашего региона вот уже несколько лет доставляет гуманитарные грузы на Донбасс», — написал Платонов.

Глава МО напомнил, что Новомосковск имеет давние связи с горловчанами. Несколько лет подряд в городе проходит традиционный турнир по мини-футболу в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС.