С 27 апреля по 10 мая управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводит тематическую горячую линию.

Жители региона могут получить консультации специалистов по вопросам защиты от клещевого энцефалита и других болезней, которые переносят клещи.

Вакцинация: как и где сделать прививку от клещевого энцефалита.

Первая помощь: что делать, если вас укусил клещ, и куда обращаться за медицинской помощью.

Профилактика: какие существуют меры индивидуальной защиты (репелленты, одежда) и как обезопасить свой дачный участок.

Безопасность на природе: правила поведения в лесу и парках в сезон активности клещей.

Лаборатория: как правильно сдать клеща на исследование и где это сделать.

Статистика: какова текущая эпидемиологическая обстановка в регионе.

Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны для консультаций разделены по районам:

в городе Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах по телефонам: 37-30-77, 37-48-32; 22-37-56; 22-36-01; 8 (48763) 2-03-47; 8 (48763) 2-48-96;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07; 8 (48753) 4-05-35;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56; 8 (48741) 6-53-86;

в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-45-81, 8 (48762) 6-50-70; 8 (48762) 6-56-62;

в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском, Арсеньевском, Чернском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48755) 2-20-66, 8 (48742) 4-16-10.

Также вы можете задать вопрос в режиме онлайн, написав на электронную почту: epid@71.rospotrebnadzor.ru или epid@fbuz71.ru.