Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Республике Дагестан продолжается масштабная работа тульских спасателей по ликвидации последствий непогоды. Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России, в составе которой 100 специалистов и 28 единиц техники, оказывает помощь местным жителям и восстанавливает инфраструктуру. Однако среди множества серьезных задач нашлось место и для настоящего чуда.

Во время разбора поврежденного здания в селе Адильотар спасатели услышали жалобное мяуканье. Поднявшись на чердак под разобранной крышей, они нашли трех маленьких котят.

Малышей эвакуировали из опасной зоны. После завершения всех поставленных задач спасатели планируют увезти котят с собой в Тульскую область, чтобы найти им новый дом.