День российского парламентаризма депутаты Тульской областной Думы решили отметить по-особенному, а именно посвятить праздник детям. 27 апреля политики приехали в Новомосковск в центр «Созвездие», чтобы провести искренний и честный диалог со старшеклассниками, ведь за детьми — будущее региона и страны.







Проведение парламентских уроков для облдумы – давняя традиция, но в год 120-летия российского парламентаризма по инициативе председателя областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Андрея Дубровского организовали особое мероприятие.







Заместитель председателя областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Иванов:

— Сегодня мы празднуем День парламентаризма. Эта дата выбрана не случайно: 120 лет назад состоялось первое собрание Государственной Думы. Мы приехали к детям, чтобы рассказать о своей работе и обсудить с ними законодательные инициативы. Мы готовы к открытому диалогу на равных. Ответим на самые каверзные вопросы!





Председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Галина Алешина:

— Я здесь впервые, и меня приятно удивили возможности, которые есть у детей, чтобы найти себя в жизни. Здесь созданы все условия для развития личности, творчества и общественной деятельности. Меня обрадовало, что почти каждый спрашивал о политике, о том, как мы пришли в Думу, какие законы принимаем. Это очень хорошо. Молодежь у нас креативная и прогрессивная, мы должны знать их запросы. А то, что они хотят заниматься политикой, важно. За ними будущее, и их идеи станут толчком к развитию области и всей страны

Для почетных гостей провели экскурсию и показали, как обучают детей в «Созвездии».







Депутаты увидели: результаты детских проектов и разработки ребят, а также настоящие лаборатории, в которых ребята открывают новое в мире космоса, медицине, технике и науке, и творческие лаборатории, где моделируют и печатают на 3D-принтерах, рисуют, мастерят и изготавливают поделки.







Зампред областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов:

— Я побывал в будущем. Комплекс "Созвездие" — это будущее. Как парламентарий, беру на вооружение: таких замечательных учебных заведений должно быть как можно больше. Урок парламентаризма дает молодому человеку возможность осмыслить свой путь. Может быть, кто-то из этих детей выберет путь депутата. Это сложно. После приемов граждан голова не свободна. Ты не можешь смотреть телевизор — потому что есть обращение человека. Зачастую исполнить просьбу невозможно, я говорю честно. Но мы помогаем, помогали и будем помогать. Это наша работа. Когда молодежь видит, что ты не фальшивишь, говоришь правду и можешь изменить мир к лучшему, — разве это плохо? Может быть, кто-то пойдет нашей дорогой, но гораздо более прямой и лучшей





Парламентский урок в этом году прошел особенно масштабно — на встрече с депутатами присутствовали около ста школьников. Большинству ребят удалось задать свои вопросы. Политиков спрашивали об их детстве, подводных камнях работы и встречающихся сложностях, про качества, которые помогают в парламентской работе. Много вопросов было о том, как найти свое предназначение, определиться с профессией и о востребованных специальностях в регионе. Депутаты отвечали честно и «на равных».





Старшеклассник Павел попросил депутатов простым языком объяснить чем именно они занимаются. Александр Балберов сравнил деятельность политика со школьным самоуправлением:

— Мы такие же, как ваше школьное самоуправление, только уровнем повыше. Стоит ли молодежи интересоваться политикой? Стоит. Но самоцелью стать депутатом должна быть не у каждого — проблем иногда бывает огромное и зашкаливающее количество.





Еще один интересный вопрос задала девушка Анна. Она спросила какую главную жизненную мудрость получили депутаты от родителей и наставников. На вопрос ответила Галина Алешина:

— Самая важная задача депутата — слышать народ, исполнять его поручения. Когда к нам обращаются с просьбами и проблемами, мы должны обязательно помогать их решать. Качества, которые передали мне родители, — это коммуникабельность и желание помогать тем, кто в этом нуждается. Нужно общаться не только с избирателями, но и с коллегами, представителями общественных организаций. И конечно, самое главное — любить свое дело, — сказала Галина Ивановна.

Старшеклассник Сергей спросил у гостей что именно их мотивирует работать в политике. Олег Иванов рассказал, что именно его вдохновляет трудится:

— Я хочу помогать Туле, помогать Тульской области и, наверное, России в целом — насколько мы, как законодательное собрание региона, можем. Выходить со своими инициативами. А что меня мотивирует? Очень хочется дать возможность и пути развития для нашей молодежи, — сказал Олег.

Дети поделились впечатлениями от прошедшей встречи.





Александр Алаев, ученик 9-го класса:

— Сегодня мы узнали о строении Тульской областной Думы и задали много вопросов. Ребята спрашивали, какие профессии сейчас нужны России. Я сам рассматриваю возможность стать депутатом, потому что это статусное должностное лицо, заслуживающее уважение. Из этой встречи я сделал вывод: депутаты работают с социумом, что очень трудно.

Арина Боровик, ученица 9-го класса:

— Эта встреча стала для меня очень значимой, потому что в будущем я тоже хочу стать депутатом. Я хочу работать с людьми, с социумом. Я общественный человек, люблю организовывать мероприятия и хочу улучшать страну. Разговор с депутатами был очень откровенным — я узнала, какие события в их жизни были значимыми.