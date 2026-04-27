Фото минтранса Тульской области.

В Тульской области началась активная фаза проверок в сфере пассажирских перевозок. В ходе рейдов инспекторы проверяют работу как перевозчиков, так и состояние самих транспортных средств, рассказали в региональном минтрансе.

Из нарушений: автобусы сворачивали с маршрута или не доезжали до конечных остановок; эксплуатация транспорта без карты водителя в тахографе или с неисправным прибором, фиксирующим время работы; водители проводят за рулем больше времени, чем положено по закону и др.



За три месяца к административной ответственности привлекли более 150 человек. 14 автобусов арестовали и отправили на спецстоянку. 6 транспортных средств задержали до устранения неисправностей.

Составлено 4 протокола на водителей, которые не выдали билеты пассажирам.