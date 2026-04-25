25 апреля в манеже МСК «Тулица» состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди корпоративных команд оборонно-промышленного сектора.

С приветственным словом к участникам обратился министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

«Как председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», Дмитрий Вячеславович Миляев уделяет особое внимание популяризации здорового образа жизни в трудовых коллективах. Именно на стыке трудовой доблести и физической культуры формируется сильное общество. Сегодняшние старты — это символ единства наших предприятий и важный шаг в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Желаю атлетам честной борьбы, а болельщикам — ярких эмоций!» — подчеркнул министр.

За главный трофей сражаются 11 команд ведущих предприятий региона: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», «Тулаточмаш», «ЦКБА», «НПО «СТРЕЛА», «НПО «СПЛАВ», «НПК «Энергия», «Туламашзавод», Банк ПСБ, «Машзавод «Штамп», «Октава» и «Тульский патронный завод».