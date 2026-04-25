На территории спортивного комплекса «Юбилейный» в поселке Первомайский проходят Межрегиональные соревнования на призы клуба «Спартак» по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. Во время церемонии открытия Николай Воробьев предложил Александру Никитину возглавить региональный проект «Единой России» «Выбор Сильных».

Проект направлен на развитие массового и детско-юношеского спорта в Тульской области, повышение доступности занятий физической культурой, популяризацию единоборств и здорового образа жизни, а также поддержку спортивных федераций и тренерского сообщества.

«Александр Александрович не понаслышке знает, что такое развитие детского и профессионального спорта, — сказал Воробьев. — Те успехи, что делают наши спортсмены на международном уровне, тот гимн, который мы снова слышим — в том числе заслуга министра спорта России и его заместителей, в том числе лично Александра Никитина. Нам необходим лидер для того, чтобы возглавить партийный проект „Выбор Сильных“. Уверен, что вместе с Александром Александровичем тульский спорт добьется ещё больших результатов».

В ответном слове Александр Никитин заявил, что с честью принимает это предложение.

«Возглавить „Выбор сильных“ для меня — большая честь, — сказал Никитин в ответном слове. — Это проект не только про спорт. Это про характер, про мужество, про любовь к нашей истории, про стойкость и про неприступность любому натиску, недружественному для нас. Мы будем этим проектом заниматься вместе с нашей партией, под руководством Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева. Многое сделано, сделаем ещё больше. Выражаю благодарность Николаю Юрьевичу за оказанное мне высокое доверие возглавить столько важный для нашей партии проект в Тульской области».