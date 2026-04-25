А еще губернатор Миляев открыл сезон фонтанов в сквере имени Льва Толстого.

В уборке приняли участие представители регионального правительства, администрации Тулы, волонтёры, участники «Движения Первых», «Молодой Гвардии», юнармейцы и горожане. Глава региона Дмитрий Миляев не ограничился символическим участием — он занимался опилкой деревьев и расчисткой территории.

«Проведение весенних субботников — это давняя добрая традиция. Люди разных возрастов и профессий по всей области выходят на субботники, чтобы сделать чище то место, где они живут. Хорошо даже не то, что субботники помогают преображать наши любимые парки и скверы, улицы и дворы, гораздо более значимо то, что такой труд сплачивает и вдохновляет, что люди приходят целыми семьями», — отметил Дмитрий Миляев.

Чисто не там где убирают, а там где не мусорят

Губернатор поблагодарил участников субботника и отдельно отметил важность личной ответственности перед окружающей средой.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся и пришёл сегодня. Спасибо за ваш пример, который вы подаёте окружающим. Именно такое сознательное отношение помогает нам делать нашу тульскую землю лучше с каждым годом. Мы же понимаем, что делаем это для себя, для своих близких», — сказал он.

«Можете не сомневаться — инвентаря хватит на всех! И я хотел бы напомнить всем известную фразу: „Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят“».

«Что мы, зря тут убирались?»

Во время субботника на площадке работали волонтёры, помогая жителям принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня.

Дмитрий Миляев также сделал свой выбор.

«Что мы, зря тут убирались?» — с улыбкой сказал он, голосуя за благоустройство Казанской набережной.

Напомним, в Туле на голосование вынесены два участка — продолжение Казанской набережной и территория возле музея оружия.

Добро пожаловать на территорию семейного счастья

Во время общения с участниками субботника губернатору задали вопрос о том, каким должен быть дизайн въездных стел в регион.

«Ну что тут думать. Так и надо написать: „Добро пожаловать на территорию семейного счастья“», — ответил он.

После субботника губернатор пообщался с представителями молодёжных советов и школьниками. Встреча прошла в формате открытого диалога.

— «Нужно объединить всех ребят и создать своеобразный „президиум“ — единый орган, который будет координировать деятельность молодёжных и детских советов, обобщать идеи и помогать в реализации проектов», — отметил Дмитрий Миляев.

Вопросы от волонтеров

Разговор получился живым — волонтеры задали интересующие вопросы губернатору:

— Вы сами часто участвуете в субботниках?

— Стараюсь участвовать регулярно. Это возможность не только помочь, но и пообщаться с людьми напрямую.

— А будут ли ещё мероприятия для молодёжи на набережной?

— Конечно. И многое зависит от вас. Предлагайте идеи — будем поддерживать.

— Почему важно участвовать в таких акциях?

— Потому что это формирует отношение к месту, где ты живёшь. Когда ты сам вложился, ты уже по-другому смотришь на город.

Также во время встречи обсуждался будущий фестиваль уличного искусства TOP Graffiti, который планируется провести осенью на Пролетарской набережной. По словам губернатора, он объединит художников со всей страны и станет частью концепции развития городской среды.

Первый запуск фонтанов в этом сезоне

В этот же день в Туле открыли сезон фонтанов в сквере имени Льва Толстого. Его запустили при участии губернатора — символично, что сделали это в разгар общегородской уборки.

Короткая пауза между работами — и уже другой ритм: звук воды, люди останавливаются, достают телефоны.

«Мы сегодня запускаем первый фонтан в Туле. Обычно делаем это попозже, но сегодня Всероссийский субботник. Право запустить первый фонтан предоставляется самому главному человеку здесь. Это человек федерального уровня, член детского общественного совета при Минстрое России Семён. Семён, жми!» — сказал губернатор Дмитрий Миляев.