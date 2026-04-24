Фото Дмитрия Дзюбина.

В Донском прокуратура защитила в суде права трех подростков, на которых напали безнадзорные собаки. В результате проверки выяснилось, что администрация города не выполняла свои обязанности по отлову животных.

Инциденты произошли в декабре 2025 года и феврале 2026 года в микрорайонах Комсомольском и Центральном.

«На троих подростков в возрасте от 11 до 17 лет напали безнадзорные собаки. В результате действий животных им были причинены физические и нравственные страдания», — отметили в региональном ведомстве.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В итоге муниципалитет обязан выплатить каждому из трех пострадавших подростков компенсацию морального вреда в размере 65 тысяч рублей.