В Туле на 90 суток закрыли инклюзивный детсад SeNsor

Жители сообщили в Роспотребнадзор об антисанитарии.

В Туле суд на 90 суток приостановил работу инклюзивного детского сада SeNsor на улице Металлургов.

Поводом для проверки стало обращение граждан, в котором сообщалось о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.

На основании обращения Роспотребнадзор провел внеплановую проверку.

«В ходе визита установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации работы инклюзивного детского сада, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей», — отмечает ведомство.